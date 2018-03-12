Kocaeli’de aşırı yüklü tır devrildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hurda demir yüklü tır, dorsesindeki aşırı yük sebebiyle seyir halindeyken devrildi.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ö. idaresindeki 34 UB 6958 plakalı hurda demir parça taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, koşarak kazanın etkisiyle hafif yaralanan Murat Ö.’yü devrilen tırın içerisinden çıkardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü olay yerinde yapılan Murat Ö., daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tırın devrilmesiyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Tırın dorsesindeki aşırı yük sebebiyle devrildiği iddia edildi.