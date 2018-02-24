Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.
Olay, kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Hasan Ö. (32) henüz öğrenilemeyen bir nedenle sahil kenarında yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Hasan Ö. tartıştığı şahıslar tarafından defalarca bıçaklandı. Hasan Ö. aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Ö. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Ö. daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hasan Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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