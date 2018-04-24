Kocaeli’de bir haftada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda bir haftada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 426 kilogram asetik anhidrat ele geçirilmişti. Ekipler tarafından bir hafta içerisinde yapılan operasyonlar ve uygulamalarda da 52 adet ecstasy hap, 1 kilo 899 gram 45 miligram esrar ve 2 gram 66 miligram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
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