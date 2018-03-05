Kocaeli’de çatı katı yangını

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ola yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını binanın alt katlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntülediler.