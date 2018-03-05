HABER

Kocaeli’de çatı katı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ola yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını binanın alt katlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntülediler.

Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir anlık unutkanlık cep telefonuna mal oldu

Bir anlık unutkanlık cep telefonuna mal oldu

Uyuşturucu Operasyonunda 10 kişi yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda 10 kişi yakalandı

Ormanları yaktığı iddia edilen arazöz şoförü suçsuz bulundu

Ormanları yaktığı iddia edilen arazöz şoförü suçsuz bulundu

Tarsus’ta arazilerde su sayaçlarını kırıp çalan 4 kişi tutuklandı

Tarsus’ta arazilerde su sayaçlarını kırıp çalan 4 kişi tutuklandı

Ek fotoğraflar // Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

Ek fotoğraflar // Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

Alev alan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Alev alan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.