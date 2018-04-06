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Kocaeli’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’de, silahlı terör örgütü DAEŞ’e yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi göz altına alındı.Edinilen bilgilere göre Kocaeli’de, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silahlı Terör Örgütü DEAŞ bağlantılı sahsıları ortaya çıkarmak için yürüttüğü soruşturma kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli’de, silahlı terör örgütü DAEŞ’e yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli’de, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silahlı Terör Örgütü DEAŞ bağlantılı sahsıları ortaya çıkarmak için yürüttüğü soruşturma kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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