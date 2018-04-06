Kocaeli’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli’de, silahlı terör örgütü DAEŞ’e yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli’de, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silahlı Terör Örgütü DEAŞ bağlantılı sahsıları ortaya çıkarmak için yürüttüğü soruşturma kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi
Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum