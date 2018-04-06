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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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