Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir derneğe yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütünün Kocaeli’de yapılanma içinde olduğu tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.. Gözaltındaki 11 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.
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