Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlenme çalışmaları için Dilovası'ndaki dernekte eğitim faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişinin, terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupla birlikte hareket ederek, 'örgüt yapılanması'nı oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası'nda bir dernekte eğitim faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., R.A., Ö.Y. ve D.Ç. isimli şüpheliler Kocaeli'de, D.A. ise Bursa'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.