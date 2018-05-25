HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, Suriye uyruklu 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İzmit ve Başiskele'de gerçekleştirilen operasyonlarda Y.E., H.H., H.E. ve O.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ve 2 hafıza kartına ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Çorum'da kaza: 1'i bebek, 3 yaralıÇorum'da kaza: 1'i bebek, 3 yaralı
Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 gözaltıKuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.