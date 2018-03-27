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Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

KOCAELİ(İHA)

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