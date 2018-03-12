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Kocaeli'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

5 GÜNDÜR KAYIPTI DENİZDE BULUNDU Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde bugün bulunan cesedin 5 gündür kayıp olan ve yakınları tarafından aranan Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Fahri Güven olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu(2)

5 GÜNDÜR KAYIPTI DENİZDE BULUNDU
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde bugün bulunan cesedin 5 gündür kayıp olan ve yakınları tarafından aranan Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Fahri Güven olduğu tespit edildi. Fahri Güven'in yakınlarının cesedi teşhis etmesinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Gebze'ye gönderildi. Fahri Güven'nin ölüm nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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