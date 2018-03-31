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Kocaeli’de ev yangını: 1’i ağır 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki dört katlı binada çıkan yangında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki dört katlı binada çıkan yangında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Engelli bir kişinin ağır yaralandığı olayda binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
Olay, 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi 456. Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.D. ve 7 yaşındaki engelli oğlu E.D.’nin yaşadığı çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada daire içerisinde bulunan anne ve çocuğu ile alt katında bulunan 4 kişi binada mahsur kaldı. Bu sırada binada yangın çıktığın gören bina sakinleri 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye kipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler arasından çıkarılan 1’i engelli 3 çocuğun aralarında olduğu 6 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan E.M., Ş.M., E.K., M.N.K., P.D. ve oğlu E.D. ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki engelli E.D’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı, diğer yaralıların ise dumandan etkilendiği bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında alevlerin kontrol altına alınarak söndürüldüğü yangında 4 katlı bina ve çatı katı kullanılamaz hale geldi. İçerideki tüm eşyaların yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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