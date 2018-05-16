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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 26 muvazzaf askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı. Askerlerin, emniyet müdürlüğünde sorgulandığı belirtildi.

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