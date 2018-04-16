Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 15 kişi adliyede

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin Kocaeli'de saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla 4 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Gebze ilçesinde terör örgütü üyelerinin 'Gaybubet' saklanma evi olarak kullandıkları 4 ayrı adreste 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., H.P., M.C.O. ve C.C. hakkında FETO/PDY Silahlı Terör Örgüt Üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K ile H.P'nin sahte kimlik taşadığı T.B.S, H.S ve M.G.'nin örgütün gizli iletişim aracı olan ByLock programını kullandığı A.E, V.D ve M.K'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu öğrenildi. Soruşturmaya konu olan evlerde yapılan aramada 9 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi.

Sorusturma kapsamında 11 Nisan tarihinde mahrem abilere yönelik yapılan operasyonda G.M, H.D, R.Y, Y.D ve H.B yakalanmış alınan ifadelerinin ardından H.B adlı kadın adli kontrolle serbest bırakılmış 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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