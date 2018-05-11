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Kocaeli'de FETÖ'den 10 eski polise gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 polis gözaltına alındı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 polis gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 10 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.

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