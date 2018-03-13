HABER

Kocaeli’de FETÖ’den yargılanan 2 kişiye 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan biri eski polis iki kişiye toplamda 9 yıl hapis cezası verildi.FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve açılan davada tutuksuz yargılanan eski polis memuru Hakan Türkoğlu ve sivil Halil Özen adlı şahıs, bugün Kocaeli 4.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan biri eski polis iki kişiye toplamda 9 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve açılan davada tutuksuz yargılanan eski polis memuru Hakan Türkoğlu ve sivil Halil Özen adlı şahıs, bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve bylock kullandığı iddia edilen Türkoğlu ile Özen daha önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrar ederek beraatlerini istediler. Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hakan Türkoğlu’na silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Halil Özen’e ise etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme kararının Yargıtay tarafından kesinleşmesi durumunda iki şahsın cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Sadak: 1993'te, Öcalan ve ekibi 5 yıl siyasetten uzak kalacaktı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.