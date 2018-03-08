Kocaeli’de FETÖ’den yargılanan 4 kişi hakkında karar çıktı

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 4 kişi hakkında karar verildi.

Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fatih Mehmet G., Hanifi Y., Adil Ö. ve tutuklu sanık Ömer Faruk Ç.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmasına devam edildi. Karamürsel’deki polislerden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ömer Faruk Ç., "FETÖ örgütüyle hiçbir irtibatım yoktur. S.B. isimli tanığın beyanları gerçek dışıdır. Karamürsel’de görevli polislerden sorumlu olduğum iddia edilmiş ise de bu konuda aleyhime verilmiş hiçbir polis ifadesi yoktur. Mahrem imam olduğum iddiası gerçek dışıdır. Bylock adlı iletişim programını kullanmadım" diyerek tahliyesini talep etti.

Savunma yapan bir diğer sanık Fatih Mehmet G. ise, "Benimle ilgili bir hatalı tespit olduğunu düşüyorum. Ben Bylock kullanmadım ve FETÖ örgütünün üyesi değilim. Öğretmenim, açığa alındım ancak ihraç edilmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer Faruk Ç.’nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanık Fatih Mehmet G.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklardan Hanifi Y.’nin 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, bir diğer sanık Adil Ö.’nin ise üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi.