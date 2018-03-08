HABER

Kocaeli’de FETÖ’den yargılanan 4 kişi hakkında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 4 kişi hakkında karar verildi.Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fatih Mehmet G., Hanifi Y., Adil Ö.

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 4 kişi hakkında karar verildi.
Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fatih Mehmet G., Hanifi Y., Adil Ö. ve tutuklu sanık Ömer Faruk Ç.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmasına devam edildi. Karamürsel’deki polislerden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ömer Faruk Ç., "FETÖ örgütüyle hiçbir irtibatım yoktur. S.B. isimli tanığın beyanları gerçek dışıdır. Karamürsel’de görevli polislerden sorumlu olduğum iddia edilmiş ise de bu konuda aleyhime verilmiş hiçbir polis ifadesi yoktur. Mahrem imam olduğum iddiası gerçek dışıdır. Bylock adlı iletişim programını kullanmadım" diyerek tahliyesini talep etti.
Savunma yapan bir diğer sanık Fatih Mehmet G. ise, "Benimle ilgili bir hatalı tespit olduğunu düşüyorum. Ben Bylock kullanmadım ve FETÖ örgütünün üyesi değilim. Öğretmenim, açığa alındım ancak ihraç edilmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.
Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer Faruk Ç.’nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanık Fatih Mehmet G.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklardan Hanifi Y.’nin 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, bir diğer sanık Adil Ö.’nin ise üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi.

Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.