Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden aralarında mahrem ’abi’lerin de olduğu 10’u tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla 4-11 Nisan tarihlerinde iki ayrı operasyonda gaybubet evlerine saklanan 11 kişi ile mahrem ’abi’lerin olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince (KOM) yapılan operasyonlarda gaybubet evlerinde gizlenen A.K., H.P., M.C.Ö., C.Ç., A.E., V.D., M.K., H.P., T.B., Ş.H.Ş. ve M.G. ile örgütün mahrem ’abi’leri olduğu belirlenen G.M., H.D., R.Y., Y.D. ve H.B. gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda 9 adet dizüstü bilgisayar, 14 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayara el konulurken, 3 bin 695 TL ve bin dolar da para ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden örgütün haberleşme programı Bylock’u kullandığı ve örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen M.C.Ö., A.D., A.K., Ş.H.Ş., T.B., H.P., A.E. ile mahrem abi olduğu belirlenen H.D., R.Y. ve G.M. adlı 10 şahıs tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.