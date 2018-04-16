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Kocaeli’de FETÖ/PDY şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında gaygubet evlerinde yakalan 11 kişi ile 4 mahrem abinin de olduğu toplam 15 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli’de iki ayrı operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında gaygubet evlerinde yakalan 11 kişi ile 4 mahrem abinin de olduğu toplam 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli’de iki ayrı operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla 4 Nisan 2018 tarihinde Gebze’de bulunan 4 farklı adresteki gaybubet evlerine operasyon gerçekleştirilmişti. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince (KOM) yapılan operasyonlarda A.K., H.P., M.C.Ö., C.Ç, A.E, V.D., M.K., H.P., T.B., Ş.H.Ş ve M.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan A.K., H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.’nin sahte kimlik taşıdığı, T.B., Ş.H.Ş. ve M.G.’nin örgüt’ün gizli iletişim aracı olan ‘ByLock’ programını kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.’nin de örgüt üyelerinin saklanmasına yardımı ettiği belirlenmişti.
Söz konusu 4 gaybubet evinde yapılan aramalarda ise 9 adet dizüstü bilgisayar, 14 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayara el konulurken, 3 bin 695 TL ve 1000 dolar da para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli Emniyetine bağlı KOM ekiplerce 11 Nisan’da haklarında yakalama kararı olan 7 kişi için düzenlenen operasyonda ise mahrem abile ve ablaların aralarında olduğu G.M., H.D., R.Y., Y.D. ve H.B. adlı 5 kişi yakalanmıştı. 5 kişiden H. B. isimli kadın adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında ikinci operasyonda firari olarak aranan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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