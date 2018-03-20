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Kocaeli’de FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kocaeli’de geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yönetici/üye olduğu iddia edilen 13 kişi 16 Mart tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kocaeli’de geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yönetici/üye olduğu iddia edilen 13 kişi 16 Mart tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Farklı meslek gruplarına mensup 13 kişiden Ö.A., V.Ş., C.A. ve A.G. isimli 4 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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