Kocaeli’de gaybubet evlerine operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gaybubet evlerine yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla 4 Nisan 2018 tarihinde Gebze’de bulunan 4 farklı adresteki gaybubet evlerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda A.K., H.P., M.C.Ö., C.Ç, A.E, V.D., M.K., H.P., T.B., Ş.H.Ş ve M.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan A.K., H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.’nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Ayrıca T.B., Ş.H.Ş. ve M.G.’nin örgüt’ün gizli iletişim aracı olan ‘ByLock’ programını kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.’nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardımı ettiği belirlendi.
Söz konusu 4 gaybubet evinde yapılan aramalarda ise 9 adet dizüstü bilgisayar, 14 adet cep telefonu, 13 adet flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayara el konulurken, 3 bin 695 TL ve 1000 dolar da para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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