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Kocaeli’de hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması soncunda meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.Olay, saat 15.30 sularında Kocaeli’nin Derince ilçesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi.

Kocaeli’de hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması soncunda meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.30 sularında Kocaeli’nin Derince ilçesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferhat B. (21) idaresindeki 34 BN 4980 plakalı hafif ticari araç, Hasan Ö. kontrolündeki 41 H 3454 plakalı tıra seyir halindeyken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Ferhat B., İsmail B. ve Mehmet U. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sek edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araç içerisinden sıkışan İsmail B. ve diğer yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan İsmail B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Mehmet U. ve Ferhat B. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kocaeli’de hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

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