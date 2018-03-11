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Kocaeli’de hastanede yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde doktorların dinlenme odasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit’te bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi yeni binasında meydana geldi.

Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde doktorların dinlenme odasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit’te bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi yeni binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun bakım bölümünde bulunan doktorlara ait dinlenme odasından yoğun duman yükselmeye başladı. Dumanı gören hastane görevlileri odaya girdiklerinde bir kanepenin yandığını gördü. Alevlere müdahale eden görevliler, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oksijen tüpleri ile binaya girerek inceleme yaptı. Merdivenli araçla yangın çıkan odaya uzanan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Kısa süreli panik yaşanan hastanede tedavi görenler tahliye edilmezken, itfaiye ekipleri binada uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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