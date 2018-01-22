Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Görüntüler, geçen ay hizmete açılan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yeni binasında kaydedildi. Yoğun bakım ünitesinde çalışan görevli hemşireler, hastaların gözü önünde müzik açıp güle oynaya göbek attı. Başka görevlilerin yoğun bakımda çalışmaya devam ettikleri de görüntüye yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili Kocaeli Devlet Hastanesi yetkilileriyle iletişime geçtiklerini söyledi. Yoğun bakım servisinde uygunsuz davranan hemşireler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (Habertürk)
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