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Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 12:07 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde görevli 2 hemşire hastaların yanında göbek attı. Görüntüler yoğun bakımda bulunan bir başka kişi tarafından kayda alındı.

Görüntüler, geçen ay hizmete açılan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yeni binasında kaydedildi. Yoğun bakım ünitesinde çalışan görevli hemşireler, hastaların gözü önünde müzik açıp güle oynaya göbek attı. Başka görevlilerin yoğun bakımda çalışmaya devam ettikleri de görüntüye yansıdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili Kocaeli Devlet Hastanesi yetkilileriyle iletişime geçtiklerini söyledi. Yoğun bakım servisinde uygunsuz davranan hemşireler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
ne olmuş ki hırsızlık mı yapmışlar. birisinin hakkına mı tecavüz etmişler. sahtekarlık mı yapmışlar. yalan mı söylemişler. iftira mı atmışlar. o kasvetli ortamı biraz rahatlatmışlar.
senin hastan yoğun bakımda can derdindeyken görev bilincinde yoksun iki kıçı kırıç hemşire göbek atıyorsa al götür aleme beraber göbek atın insana, hastaya saygı ama sen ve senin gibiler bilemezler.
ben olsam idam ederdim bu hemşireleri
senin dediklerinin hiç biri değil, orası düğün salonu, cafe , ev değil. hastanenin en önemli ve hassas bölümüdür. insanlar orada ölüm kalım savaşı verirken göbek atma hastaları rahatsız etmeye hakları yok. bu bir saygısızlıktır. göbek atmaya çok meraklılarsa hastane yerine pavyon, gazinoyu tercih etsinler. onları haklı görenler ise pavyon da onlara müzik çalsınlar. hastalara saygılı olun.
@zekran hasta ile ilgilenildiği takdirde sorun yok. Burada da hasta ile ilgilenen zaten diğer arkadaşları var.
@ozangulek annen o yoğun bakım ünitesindeyken beraber erik dalı oynarsınız, kasvet dağılır randevu al sende.
@ozangulek Hastaya saygı olarak hastalar gözükmesin burda oynayacaksan oyna diyor hemşire. Sallamak için sallama kardeşim
@ozangulek OHAAAA
arkadaşlar o adamlar ordaki iş stresini yaşamadan bilemezsiniz. bir şekilde ortamın rahatlatılması gerekir. bu arkadaşlar yalnızca o ölüm ve kasvet ırtamından morallenmek amacıyla bunu yapmışlar. yukarıdaki arkadaşa katılıyor az bile yapmışlar. salak salak konuşmayın.
@ozangulek bencede bu haberi yapanlar gitsinlerde yoğun bakımda 8 saat geçirsinler
hemsireler insan degil mi? Hastaları aşağılayan bir durum yoksa moral verecek biseyse neden skandal olsun
@nadirkemal777 Manyaklaşmayın. O ortamda yatmadığınız belli. Oranın adı yoğun bakım. Allah seni tez elden oralara mahkum etsinde gör hanyayı konyayi..
@nadirkemal777 insan olsalar yoğun bakım odasında değil türkü gecesinde oynarlardı.
orada senin hastan ölümle pençelense o görüntülere karşı tavrın ne olurdu çok merak ettim.emin ol hastaneyi ayağa kaldırırdın bizim hastamız ölümle pençeleşir siz burada oynuyorsunuz derdin. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DİYORUZ .
Çok hoş bir görüntü bence. İşini aksatmadığı sürece bir sakınca yok. Ayrıca hastaların ve çalışanların moral değeri yükselir.
Afrine bunları da yollamak lazım Mehmetçiğe moral versinler
@ugurdagli19hayırdır kardeşim okadar hasta yakını koridorda gözü yaşlı bi şekilde beklerken duvarın arkasında 2 tane kendini bilmez vicdandan yoksun hemşire göbek atmakta allah var yukarda bunlar iyi şeyler degil farzetsinler orada yatan kendi anne yada babaları cihaza baglanmışlar yaşam savaşı weriyorlar ozamnda merak ediyorum böyle yaparlarmı....saygılı olunnn ve orada yatanlara saygı gösterin...
@menderes_icli_2018 aynı şeyleri düşünüyoruz kardeşim ben tepki olarak yazdım yorumu:)
ne var bunda ya siz sağlık işi nekadar stresli ve zor biliyormusunuz az bile yapmışlar bence helal olsun
@charcarles sana ne denir ki şimdi.
@charcarles memnun değilse bırakacak. maaaş yatarken hiç ses çıkmıyo ama
mukemmel birsey. bende hemsireyim sizi o ortama 5 dakika sokalim ne yapacaginizi bilmezsiniz. kafayi yersiniz. azicik eglencemizde bu. eglenmek calisirken neselendirmek sucmu. sizde az insan olun. elestirirken herseyi goz onunde bulundurun
@bilboard_02 git bir düğüne göbekmi atacan gerdanmı kıracan ne yapacaksan yap. orada belkide günü sayılı hastalarımız var ve dışarda onları bekleyen hasta yakınları. sen bir hemsire olarak buna mükemmel diyorsan vay bizim halimize.
Hastanede çalışan birisi olarak bu ve gibilerden utanıyorum. Heee daha neler var neler. Özelde yapsınlarda göreyim boylarının ölçüsünü. Daya sırtını bir siyasetçiye sonra takılda takıl...
hastalar moral vermişler .helal olsun.bence bi sıkıntı yok.Hastaları ihmal ettilerse o başka.Çevremizde keşke hep neşeli insanlar olsa
Yoğun bakımda çalışan hemşireler gerçekten psikolojkik destek almalılar. aksırığını tıksırığını tüm pisliğini bunlar temizliyor bu halleride normal hastanın morale ihtiyacı var bunlar eğlenerek eğlendiriyorlarda kimse suç atmasın bu oynayanlara
devlet lise mezununu alıp döner sermayeydi şuydu buydu dünyanın maaşını verirse onlarında yapacağı bu
hastalarii motive ediyorlar ne varkii bundaa
Şayet müziği hastaları rahatsız edecek ölçüde açmadılarsa kimse bundan rahatsız olmaz.İşleri çok stresli biraz deşarj olup eğlenmişler.Çok da estetik görüntü vermişler.
Hasta amcalar iyileşir merak etmeyin hastaya en çok moral lazım
hastalara moral vermek amaclı oynamışlardır
millet orda canıyla cebelleşirken bunlar hastalarla ilgilenmek yerine kıvırırken sizde bunda ne var diyebiliyosunuz ya birgün o yatağa düşerseniz ve böyle bir durum olursa bakalım ne dersiniz
Yoğun bakimda hastasi olan var dertlisi olan var terbiyesizler bigun olur ordaki kisilerin durumlarina duserlerde onlarada bi gobek atan çıkar
bunu büyük rezalet diye vermişsiniz allahtan korkun biraz... ne yapmış bu hemşireler hastaya mı zarar vermişler hastane malını mı zimmetlerine geçirmişler ne yapmışlar.... bu insanları zan altında bırakıyorsunuz mesleğinden etmek için çabalıyorsunuz yazıktır günahtır.....i
burada abartılacak bir durum yok. oynaya güle işini iyi yapıyorsa ne mutlu. yogun bakımdakilere cenaze evi gibi bir ortam yerine düğün evi gibi bir ortam daha moral olur.
hastaya moral veriyorlar bundan iyi ne olabilirki
Çok hoş görüntü diyenler beyninde bi tümör çıksın da ameliyat ol da karşında biri o sesle hareket etsinde gör bakalım işkenceyi. Müşahade odası yada motivasyon odası değil orası yoğun bakım.
kabul edilemez devlet memuru çalışma saatleri belli o saatlerde hizmet etmeniz için vergilerimizden maaş alıyorsunuz ... hastahanede hiç kabul edilir bi durum hiç değil ihtaç olmaları lazım ve ibret olsun
Hiçbir görevli hiçbir aklı yerinde olan birisi orda can çekişirken falan yapmaz bunu. Orda belliki her şey stabil kontrol altında zavallıcağızlar napsınlar hergün 12 saat çalışıyorlar onlar da insan bırakın o kadar da abartmayın. Şu tepkilerinizi çocuk istismarcılarında gösterin.
NE OLMUŞ MORAL VERMİŞLER HELAL OLSUN
Ülkem ne hallere düştü yazık...! İki göbek atan memura anında soruşturma!yedi göbek sülaleye yetecek kadar hırsızlık,yolsuzluk vs.,yapana ödül....;))çok komik ya!!!
hayırdır kardeşim okadar hasta yakını koridorda gözü yaşlı bi şekilde beklerken duvarın arkasında 2 tane kendini bilmez vicdandan yoksun hemşire göbek atmakta allah var yukarda bunlar iyi şeyler degil farzetsinler orada yatan kendi anne yada babaları cihaza baglanmışlar yaşam savaşı weriyorlar ozamnda merak ediyorum böyle yaparlarmı....saygılı olunnn ve orada yatanlara saygı gösterin...
İşlerini düzgün yapıyorlarsa,kimseyi rahatsız etmiyorsa kime ne zararı var?Cosmuslar anlık,olur öyle arada,çok gormeyin?
Arkadaşlar bencede büyütülecek birşey yok belkide yoğun bakım ünitesindeki ölmek üzere olan bir hastanın hayata döndüğünü görüp sevinç göbeği attılar olamazmi yobaz yobaz yorumlardan kaçınalım lütfen sonuçta bunlarda insan.
insanlar can derdinde normal servis değil orası normal karşılayan arkadaşlar hasta yakını olarak oralarda beklemek ne kadar zor bilmiyorsunuz herhalde benim canım sıkkın ya da canım yanarken birisi böyle yapsa kaldıramam gitsin evinde oynasın yada anası babası hasta iken onların başında oynasın moral olur !!! derslerin yanında insanlık merhamet vicdan görgü kuralları diye dersler verilmeli
Hastalar için Gayet İyi moral olmuş, Görüntüyü çekip atan kazmaya ne demeli
HASTA YAKINLARI ADINA ÜZGÜNÜM FAKAT HEMŞİRELEREDE KIZAMIYORUM.BELKİ BİRAZ RAHATLAMAK İSTEDİLER İŞLERİNİ DÜZGÜN YAPTIKTAN SONRA BENCE SORUN YOK DOKTORLARDA AMELİYAT ESNASINDA MÜZİK DİNLİYORLAR GARİP Bİ DURUM YOK ASLINDA AMA GARİP DURUYO İŞTE :((
Bu neredeyse "her" yoğun bakımda rastlanan bir olaydır. Oralara girip çıkmayan, çalışmayan bilmez tabi.
Eeee. Ne olmuş yani? Sağlık çalışanları kadar başınıza taş düşsün. onların görevi. oturup somurtacak halleri yok. görevlerini düzgün yaptıktan sonra sizene.
Saçmalıktan başka bişey değil. Siz orada yatarken canınızla boğuşurken bu müzik sesi bu umursamazlık umarım size iyi gelir. Moral böyle düzeltilmez
o değilde görüntüleri paylaşan insan değil
Yazık En kutsal görevi bu hemşireler ve bunlar gibi davranan hemşireler yerle bir ediyor bu görevi. kocaeli sağlık müdürü koltuğu üşümesin diye sanırım yerinden hiç kalkmıyor Ey müdürler sizlere emanet bu insanlar bu şekilde davranan personelleri ve hastaneleri kontrol etmeyin sakın koltuk kaçar sonra onların öteki dünyada hesabını vereceksiniz.
ayda bir böyle haberler çıkıyor. bu haberlerin amacı belli değil.allah doktorlarımızın hemşirelerimizin yokluğunu vermesin çok kutsal ve zor şartlarda görev yapıyorlar.hastalarında şen şakrak matrak güleryüzlü dr hemşire ve bakıcılara ihtiyaç var.
ben tebrik ederim hastalara moral veriyolar ne var bunda
ülkeyi soyanlar peşkeş çekenler ülke malını götürenler çocuklara tecavüz edenler kadınlara saldıranlar varken bunları haber yapanlar kasıtlı..bence sorun yok...
Başka işiniz yokmu arkadaş böyle saçma haberler veriyorsunuz
yazık mazık diye tepki göstermeyin benim karşımda asabi sürekli somurtan bir görevli olacağına insan gibi güler yüzlü işini seven birisi olması daha iyidir.
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