Kocaeli’de huzur operasyonu: 22 gözaltı

Türkiye genelinde eş zaman zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 11’in Kocaeli ayağında 5 bin 966 şahıs sorgulanırken, aranan 22 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye genelinde eş zaman zamanlı olarak terör ile organize suç örgütlerinin işledikleri suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması, uyuşturucu madde satılan yerler ve sokak satıcıları, suça konu maddelerin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve olası eylemleri önlemek amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması 11’ gerçekleştirildi. Uygulamanın Kocaeli ayağında 68 ekip, 688 personel ve 3 dedektör köpeği görev aldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 966 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca uygulamada 554 araç kontrol edilirken, 137 araç sürücüsüne 39 bin 417 lira idari para cezası uygulandı. 14 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 144 umuma açık iş yeri de denetlendi. İzmit’te 3 iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma belgesi bulunmadığı, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği, 1 iş yerine ise çalışanların kimlik bildiriminin yapılmadığı gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca Derince’de bir iş yerine sigaramatik bulundurması sebebiyle adli işlem yapılarak, sigaramatik makinesine el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocaeli genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere gerçekleştirilen uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.