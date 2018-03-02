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Kocaeli’de huzur operasyonunda aranan 21 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 22:55 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 705 polisin katılımıyla il genelinde yapılan huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Uygulaması", Kocaeli’de de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 72 ekipten oluşan 705 polis ve 3 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 705 polisin katılımıyla il genelinde yapılan huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Uygulaması", Kocaeli’de de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 72 ekipten oluşan 705 polis ve 3 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren denetimlerde 350 araç ve 121 iş yeri kontrol edilirken, 6 bin 138 vatandaşın kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama sırasında GBT sorgulaması yapılan 6 bin 138 kişiden 14’ü yoklama kaçağı olmak üzere farklı suçlardan aranan toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan 21 aracın sürücüsüne çeşitli sebeplerden dolayı 10 bin 45 TL para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 121 iş yerini kontrol eden ekipler tarafından Dilovası ilçesindeki bir kıraathanede yapılan aramada kumar oynamada kullanılan çarkıfelek isimli kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında “Kanuna muhalefet suçu”ndan adli işlem yapıldı.

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