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Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, 14.00 sularında D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mahallesi İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 14.00 sularında D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mahallesi İstanbul istikametinde meydana geldi. E dinilen bilgilere göre Recep D. idaresindeki 54 ZF 452 plakalı otomobil Ali K. idaresindeki 06 BZ 4626 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Recep D. idaresindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mahallesi İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinde çekici yardımı ile kaldırılması ile trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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