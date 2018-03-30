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Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Cuma namazına gitmek için çalıştıkları fabrikadan yola çıkan işçilerin bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Kızılcık Mahallesi Suadiye Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de Cuma namazına gitmek için çalıştıkları fabrikadan yola çıkan işçilerin bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Kızılcık Mahallesi Suadiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 fabrika işçisi, Cuma namazına gitmek için çalıştıkları fabrikadan arkadaşları Mümin K.’nın kullandığı 41 GM 365 plakalı otomobile bindi. Yola çıkan 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil, fabrikadan Suadiye Caddesi üzerinde çıkarken karşı yönden gelen Orhan S. idaresindeki 41 HB 479 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mümin K. ve aynı otomobilde bulunan 3 kişi ile Orhan S. yaralandı. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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