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Kocaeli’de iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’de iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem D. idaresindeki plakalı 34 UZ 4655 otomobil ile Besim H. kontrolündeki K 2512 BC Bulgaristan plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Besim H. idaresindeki otomobil takla attı. Kazada Besim H. kontrolündeki otomobil içerisinde bulunan Feriste H., Doğusel Ç., Gülnur Ö. ve Adem D. idaresindeki araçta bulunan Yeliz H. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki vatandaşların yardımları ile araçlardan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile trafiğe kapatılan yol tekrardan açıldı.

Kocaeli’de iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’de iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’de iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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