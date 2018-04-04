Kocaeli’de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’de sigara kaçakçılarına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 40 bin 460 adet makaron ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli’nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 adrese operasyon düzenlendi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 258 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilogram tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 2 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyonda kaçak ürünlerle ilgisi olan şahıslara 3 bin 472 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen tütün ve makaronlar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
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