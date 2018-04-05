Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de sigara kaçakçılarına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen ve 40 bin 460 adet makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli’nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 adrese operasyon düzenlenmişti. 258 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilogram tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirilen operasyonda ise 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 2 kişinin ise sevk edildikleri Körfez Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim
Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum