Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de sigara kaçakçılarına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen ve 40 bin 460 adet makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli’nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 adrese operasyon düzenlenmişti. 258 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilogram tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirilen operasyonda ise 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 2 kişinin ise sevk edildikleri Körfez Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.