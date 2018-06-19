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Kocaeli'de kamyon, 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, art arda 6 otomobile çarptı.

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, art arda 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Dilovası rampası Ankara yönünde meydana geldi. Erdoğan Ejder yönetimindeki 41 RE 770 plakalı künk yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde ilerleyen Oğuzhan Keskin yönetimindeki otomobile ardından da Abdülbaki Keskin, Emrah Taşçı, Cem Beyazıt, Mustafa Kemal Işık ve sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobillere çarptıktan sonra bariyerlere girerek durdu. Kazada bazı araçlar çarpışmanın ters döndü. Kazada Emrah Taşçı, Zülfü Gök ve Merter Çetiner yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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