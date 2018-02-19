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Kocaeli’de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 20:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ışıklarda duran tıra iddiaya göre bir kamyonun arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Baiskele ilçesi Eski Yol Sanayi Işıklar mevkii İzmit istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ışıklarda duran tıra iddiaya göre bir kamyonun arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Baiskele ilçesi Eski Yol Sanayi Işıklar mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AZK 07 plakalı tır ışıklarda durdu. Bu esnada arkadan gelen Mehmet Selim A. idaresindeki 13 DA 500 plakalı kamyon, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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