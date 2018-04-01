Kocaeli’de kamyonet hırsızı yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iş yerinden aldığı anahtar ile iş yeri sahibine ait kamyoneti çalan hırsız yakalandı.

Olay, 4 Mart’ta Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya imalatı yapan bir iş yerine giren Y.G., iş yerine ait kamyonetin anahtarını çaldı. Anahtar ile iş yerinin önünde park halindeki kamyoneti çalan şahıs kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çalınan kamyoneti Gebze’de pak edilmiş halde bulan polis, Y.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Y.G.’nin hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Park halindeki kamyonet ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.