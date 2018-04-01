HABER

Kocaeli’de kamyonet hırsızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iş yerinden aldığı anahtar ile iş yeri sahibine ait kamyoneti çalan hırsız yakalandı.Olay, 4 Mart’ta Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iş yerinden aldığı anahtar ile iş yeri sahibine ait kamyoneti çalan hırsız yakalandı.
Olay, 4 Mart’ta Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya imalatı yapan bir iş yerine giren Y.G., iş yerine ait kamyonetin anahtarını çaldı. Anahtar ile iş yerinin önünde park halindeki kamyoneti çalan şahıs kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çalınan kamyoneti Gebze’de pak edilmiş halde bulan polis, Y.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Y.G.’nin hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Park halindeki kamyonet ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.