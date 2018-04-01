Kocaeli’de kamyonet hırsızı yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iş yerinden aldığı anahtar ile iş yeri sahibine ait kamyoneti çalan hırsız yakalandı.
Olay, 4 Mart’ta Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya imalatı yapan bir iş yerine giren Y.G., iş yerine ait kamyonetin anahtarını çaldı. Anahtar ile iş yerinin önünde park halindeki kamyoneti çalan şahıs kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çalınan kamyoneti Gebze’de pak edilmiş halde bulan polis, Y.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Y.G.’nin hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Park halindeki kamyonet ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum