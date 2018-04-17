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Kocaeli'de kaza: 1 ölü, valinin eşinin de aralarında olduğu 11 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA  Kocaeli Valiliği'nce Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile koruma memuru olmak üzere 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği'nce Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile koruma memuru olmak üzere 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve mülki idare amirlerinin eşleri bir program katılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 34 LHM 59 plakalı araç ile TEM otoyolunda seyir halindeyken Dilovası mevkiinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan minibüs şoförünün durumu ağır olup tedavisi devam etmektedir. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ve koruma memuru olmak üzere 11 kişi yaralanmış ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ayrıca, kazaya karışan TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş olup, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen araç sürücüsü 1 kişi gözaltına alınmış ve kaza ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."
Kazayla ilgili otomobil sürücüsü Muhammet Boyacı, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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