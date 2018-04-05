Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 katlı binanın istinat duvarına çarparak durabildi. İstinat duvarından aşağıya uçmaktan son anda kurtulan sürücü, aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 7985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 5 katlı binanın istinat duvarına çarptı. Otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşmekten son anda kurtulurken, sürücü otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin istinat duvarından düşmemesi için güvenlik önlemi alarak otomobili halat yardımıyla itfaiye aracına bağladı. Daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla otomobil kaldırılarak otoparka çekildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Döndü T. üzerine kayıtlı olan otomobilin sürücüsünün bulunması ile ilgili çalışma başlattı.