Kocaeli'de köpeğe tecavüz iddiası (2)

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ayaklanırken, ilgili kurumlara şikayet mailleri attı. Köpeğe tecavüz eden kişi ile ilgili incelemede bulunan polis, görüntülerdeki şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.