Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş baskını: 1 tutuklu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis baskınında gözaltına alınan masaj salonu müdürü tutuklanarak cezaevi gönderildi.

Olay 26 Şubat günü İzmit’te bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre masaj salonunda çalışan masöz bayanların müşterilere cinsel ilişki teklifinde bulundukları ve masaj odalarında yapılan pazarlık sonrasında para karşılığında fuhuş yaptıkları yönündeki ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan arama iznine istinaden polis ekipleri masaj salonunda arama yaptı. Masaj salonunda yapılan aramada masaj kayıtları ile 3 bin 50 TL paraya ve şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca, fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlar polis merkezine intikal ettirilerek ifadelerine başvuruldu. Konu ile ilgili olarak iş yeri sahibi D.A. isimli şüpheli de ekipler tarafından fuhşa yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri sahibi D.A. Kocaeli Adliye’sine sevk edildi. Adliyedeki sorgulamasının ardından D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.