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Kocaeli'de MKE'nin hurdalığında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de MKE'nin hurdalığında yangın

Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Makine Kimya Endüstrisi'ne ait hurdalıkta saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hurdaların bulunduğu alanı sararken, itfaiyeye haber verildi. Alevler hurdalığın bulunduğu alandaki otları da sardı. Gölcük ve Başiskele'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alanda bulunan hurda araçlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de MKE'nin hurdalığında yangınKocaeli'de MKE'nin hurdalığında yangın

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