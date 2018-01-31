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Kocaeli'de öldürülüp gömülen çiftin soruşturmasında 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:33 | Son Güncelleme

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, öldürülüp boş bir araziye gömülen çift ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar mevkiinde boş araziye gömülü bir kadın ile bir erkeğin cesedi bulundu. Öldürülen kişilerin Mülkiye Serin ile İsmail Serin çifti olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen cinayet soruşturması kapsamında, Kandıra yolu üzerinde biri kadın biri erkek 2 cesedin gömülü halde bulunduğu ve cesetlerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği hususları 24 Ocak'ta açıklanmıştır. Soruşturma konusu olan ve Mülkiye Serin ile İsmail Serin isimli evli bir çifte ait olduğu değerlendirilen cesetlerin kimliklerinin kesin tespiti ve ölüm tarihleri hususu Adli Tıp Kurumu'ndan tarafımıza gönderilecek rapor ile aydınlığa kavuşacaktır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ocak tarihinde başlatılan operasyon sürecinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şu ana kadar 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli ifadelerinden hareketle tespit ve temin edilmesi muhtemel yeni şüphelilerin varlığı göz önünde bulundurularak konu ile ilgili 25 Ocak tarihinde yayın yasağı kararı verilmiştir. Cinayetin işlenme nedeni ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir."

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