Kocaeli’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak istinat duvarına çarptığı kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ocaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz K. idaresindeki 41 DH 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kayarak yol kenarındaki su kanalına giren otomobil takla attı. Takla atan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Aziz K. ve eşi Esma K. otomobilde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Aziz K. ve eşi Esma K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.