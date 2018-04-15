Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şennur Acur (58) isimli kadın yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden gelen Anıl A. (23) idaresindeki 34 LZ 9774 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl A. İstasyon Polis Merkezi’ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.