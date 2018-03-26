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Kocaeli’de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 21:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Feribot Yolu İstasyon Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Feribot Yolu İstasyon Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. kontrolündeki 41 J 4014 plakalı özel halk otobüsü kavşaktan yola çıkmak isterken, Eskihisar Feribot Yolu’nda seyir halindeki Hüseyin P. (45) idaresindeki 34 ET 4915 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hüseyin P. ve halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen 1 yolcu yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hüseyin P. vatandaşların çabaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir bölümü kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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