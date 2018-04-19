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Kocaeli’de PKK propagandasında 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yaptıklarını belirlenen 7 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.4 Nisan’da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü hazırladıkları pastayla sosyal medyadan kutlayan şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kocaeli’de PKK propagandasında 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yaptıklarını belirlenen 7 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4 Nisan’da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü hazırladıkları pastayla sosyal medyadan kutlayan şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen HDP Çayırova İlçe Eş Başkanları Ş.T., E.K. ve olayla ilgisi olduğu belirlenen M.Y., D.A. ve E.A. MD. G.D. isimli şahıslar, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 7 şüpheli bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti Adliyedeki sorgularının ardından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gebze İlçe Başkanı D.A. ve teröristbaşının resmini pastanın üzerine yapan pastacı M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de PKK propagandasında 2 kişi tutuklandı

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