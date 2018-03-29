Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (TEM) düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olan K.O, Ş.T, İ.R.K. ve F.B. ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen, Ö.K, F.A, Z.E, Y.M, G.C, Ö.K, Ş.Y., olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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