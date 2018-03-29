Kocaeli’de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Kocaeli’de terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen K.O., Ş.D., İ.R.K. ve F.B. ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen Ö.K., S.A., Z.E., Y.M., G.C., Ö.K., Ş.Y., adlı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslardan Ş.D., G.C., F.A., K.O., Ş.Y. ve F.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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