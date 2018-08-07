Kocaeli'de şafakta DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ ve İstanbul’da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 15'i gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler D.A., B.A., E.A., E.B., H.İ., O.M.I., R.T.L., Y.Ç., Y.E.S., M.S., E.K. A.B. M.Z.Y., T.K. ve M.Y. sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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