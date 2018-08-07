HABER

Kocaeli'de şafakta DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ ve İstanbul’da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ ve İstanbul’da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 15'i gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler D.A., B.A., E.A., E.B., H.İ., O.M.I., R.T.L., Y.Ç., Y.E.S., M.S., E.K. A.B. M.Z.Y., T.K. ve M.Y. sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Koltuk değneğiyle hırsızlık kameradaKoltuk değneğiyle hırsızlık kamerada
Rize'de sel sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldıRize'de sel sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Diğer Haberler
Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.