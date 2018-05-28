Kocaeli'de sağanak sonrası temizlik çalışmalarına başlandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, önceki gece başlayıp, dün sabah etkisini artırarak, su baskınlarına yol açan sağanak sonrası esnaf, temizlik çalışması başlattı. Binlerce lira zarar ettiklerini belirten dükkan sahipleri, yetkililerden altyapı çalışmalarına önem vermelerini istedi.

Kentte önceki gece başlayan, dün saat 04.30 sıralarında etkisini artırarak, su baskınlarına neden olan sağanak, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Metrekareye Karamürsel ilçesinde 89,4, Gölcük'te 81,2, İzmit'te ise 79,8 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar ve dereler taşarken, yollar ve caddeler de göle döndü. Kent genelinde etkili olan yağış sonucu zemin ve bodrum katlarda bulunan evler ile iş yerlerini su bastı. D- 100 yolundaki alt geçitler suyla kaplanırken, ulaşıma kapandı. Körfez Hereke'de ise heyelan nedeniyle demir yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Sulara giren sürücüler, araçları arızalanınca zor anlar yaşadı. Sürücüler ile araçtakiler, inip, güçlükle yürüyerek, sudan çıktı.

İzmit'in Sepetçiler Mahallesi'nde, evinin bahçesinde biriken suyu pompayla boşaltmaya çalışan Mehmet Sargın (55), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti. Yağmur, dün öğleden sonra etkisini yitirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilçe belediyeleri ile itfaiye ekipleri, yüzlerce kişiden gelen yardım taleplerine koştu. Binalara dolan sular boşaltılırken, araçlar da sudan çıkarıldı.

Yağışın sona ermesi, cadde ve yolları kaplayan suların çekilmesiyle kent sakinleri ve esnaf temizlik çalışmalarına başladı. Zemin katlar ile bodrum katlarda oturanlar, ıslanan eşyalarını dışarı çıkarıp, temizlik yaptı. Birçok iş yerini su basan İzmit Sanayi Sitesi'nde esnaf, dükkanlardaki suları boşaltmaya çalıştı. Binaların bodrum katlarına dolan sular, pompalarla boşaltılmaya çalışıldı. Binlerce lira zarar ettiklerini belirten dükkan sahipleri, yetkililerden altyapı çalışmalarına önem vermelerini, önlem almalarını talep etti.