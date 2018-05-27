Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4) SUYLA KAPLI YOLA GİRİNCE MAHSUR KALDILAR Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren hafif ticari araç arıza yaparak suda kaldı. Hafif ticari aracın içerisinden bulunanlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekibi gelirken, araçtan çıkan 4 kişi suyun içerisinde yürüyerek ilerledi. İtfaiye ekibi daha sonra aracı suların içerisinden çekti.



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